«الاقتصاد نيوز» تنشر تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام 2021

2021/04/26 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز" التعليمات الخاصة بمشروع قانون الموزانة الاتحادية لعام 2021 وذلك بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية.

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