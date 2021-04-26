هل مهمة إنقاذ الصحافة المطبوعة ممكنة أم مستحيلة؟ - حنان بديع

2021/04/26 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع الحقيقة المرة جدا لنا كإعلاميين أن العالم حاليا يتجه وبقوة نحو الفضاء الإلكتروني..صحيح أن عشاق الصحف المطبوعة والورقية كثيرون ويمثلون جيل تربى على ثقافة القراءة من صحيفة أو كتاب له نكهته الخاصة ، وهي نكهة لا توفرها الصحف الإلكترونية، وبالتالي تصر هذه الفئة على أن الصحافة لا تفقد رونقها وبريقها مهما تغيرت وتبدلت الظروف ، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع دورالصحافة الورقية الى درجة الانهيار والإندثار ف ......





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