2021/04/26 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، الاثنين، عن عدد النواب

الذي حضروا الجلسة المخصصة لمناقشة

الفاجعة التي حدثت في مستشفى الخطيب،

أول أمس السبت.

وقال المصدر، إن "مجلس النواب العراقي

عقد جلسته الخاصة بحادثة مستشفى ابن

الخ

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