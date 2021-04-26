2021/04/26 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغرب النائب منصور البعيجي، الاثنين،

صمت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم

كردستان للاجتياح التركي لاراضينا في

شمال العراق امام مرأى ومسمع الجميع

الامر الذي يثير استغرابنا لهذا الصمت

بعد ان تجتاح القوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يستغرب صمت الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان تجاه التوغل التركي داخل الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يستغرب صمت الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان تجاه التوغل التركي داخل الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).