بايرن ميونخ يتعاقد مع المدرب الأغلى في تاريخ كرة القدم

2021/04/26 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

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دخلت إدارة بايرن ميونخ الألماني، في مفاوضات الشاب جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج، لخلافة هانز فليك على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري الموسم المقبل.

وقرر هانز فليك الرحيل عن بايرن ميونخ، بعد موسم ونصف قاد فيه الفريق البافاري لتحقيق السداسية التاريخية.

وفتح في الأيام الماضية رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن ميونخ الباب أمام رحيل هانز فليك، بعد رفض النادي في بداية الأمر لرحيل المدرب المتوقع للمنتخب الألماني.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن،" بايرن ميونخ قد يجعل ناجلسمان أغلى في مدرب تاريخ كرة القدم، بسبب قيمة رحيله عن لايبزيج".

وأوضحت أن،" ناجلسمان الذي يرتبط بعقد مع لايبزيج حتى 2023، لا يوجد أي شرط جزائي في عقده للرحيل، حيث أن الأمر في يد الإدارة حاليا".

وأشارت إلى أن،" رئيس لايبزيج صرح بأن قيمة رحيل جوليان عن فريقه هي 30 مليون يورو، والأمر غير قابل للتفاوض".

ويعد الرقم الأغلى حتى الأن، الذي تم دفعه في مدرب، عندما تعاقد تشيلسي مع أندريا فيلاش بواش من بورتو البرتغالي في 2011 مقابل 15 مليون يورو.

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