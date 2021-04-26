مالية برلمان كردستان: وفد كردي يزور بغداد خلال يومين لمناقشة 3 ملفات

2021/04/26 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، أن وفداً من حكومة إقليم كردستان من المفترض أن يصل إلى بغداد خلال اليومين المقبلين.

وقال أحمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد سيكون فنياً ويضم مجموعة من الوزراء في حكومة إقليم كردستان من أجل التفاهم على فقرات الموازنة وآليات إرسال المبالغ، وأيضاً تسليم الحصة المتفق عليها من النفط".

وأضاف، أن "الزيارة لم تُلغى أو تؤجل، إنما بسبب الأوضاع الأخيرة في بغداد وانشغال الحكومة الاتحادية والبرلمان، فتم تأجيل الزيارة لعدة أيام".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم ما زالت عند وعدها فهي مستعدة للالتزام الكامل بماء في بنود وفقرات الموازنة بخصوص تسليم النفط، ولا صحة لأي خبر حول تراجع الإقليم عن الاتفاق نتيجة ارتفاع سعر النفط أو أي أسباب أخرى".

ويوم الأربعاء (21 نيسان 2021)، أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء كردستان، عن جولة جديدة من المباحثات بين بغداد والإقليم، فيما أشارت إلى أن بارزاني بعث رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تنفيذ الالتزامات.

وقال رئيس الديوان، أوميد صباح، للصحفيين، على هامش اجتماع للمجلس إن "حكومة الإقليم تستعد لخوض مباحثات جديدة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ بنود الموازنة العامة للعام 2021"، مؤكدا أن "اربيل ملتزمة بما ترتب عليها من اتفاق حول الموازنة".

وأضاف، أن "هناك استعداد من أجل أن يجري وفد الإقليم زيارة مرة أُخرى إلى بغداد لمواصلة الحوارات"، مشيرا إلى أن "هذه المرة المباحثات مع بغداد ستدخل ضمن إطار حيز التنفيذ، ونحن في إقليم كردستان ابدينا استعدادنا التام لتنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة".

وأوضح، صباح أن "رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الإتحادية مصطفى الكاظمي أبدى فيها الأول الاستعداد التام في تنفيذ أي التزامات مترتبة على كردستان".

وأشار، إلى أن "هذا الوفد سيكون متخصصا ومؤلفا من وزير الثروات الطبيعية، ووزير المالية، والإقتصاد، ورئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم إذ سيجرون مباحثات مع كل من وزير النفط، و وزير المالية، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية".

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