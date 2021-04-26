البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية لمناقشة فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/26 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافتتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، الجلسة الاستثنائية الخاصة بمناقشة فاجعة مستشفى ابن الخطيب.وذكر بيان لرئاسة البرلمان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكعبي افتح اعمال الجلسة الاستثنائية، لمناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب".

قبل ذلك، افتتح مجلس النواب، اليوم الاثنين (26 نيسان 2021)، جلسته التداولية الخاصة بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، الذي أدى إلى استشهاد 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجلس افتتح جلسته التداولية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حـسـن كـريـم الـكـعـبـي، بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب".وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو خلية الأزمة النيابية، محمود جواد، أن مجلس النواب سيكون له قرارات ملزمة التطبيق للحكومة العراقية، بشأن فاجعة حريق مستشفى أبن الخطيب.وقال جواد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جلسة البرلمان اليوم، لن تكون من أجل تطييب الخواطر، بل سيكون فيها رأي وقرارات حازمة من قبل مجلس النواب لمنع تكرار من هكذا كوارث بحرق المستشفيات، خصوصاً ان حادثة أبن الخطيب ليس هي الأولى من نوعها، بل حصلت قبلها في مستشفى اليرموك، وكان ضحية ذلك عدد من الاطفال".وبيّن جواد، أن "البرلمان سيكون له قرارات ملزمة التطبيق للحكومة العراقية لوضع حد لهكذا كوارث، فالبرلمان خلال جلسته اليوم، سوف يشخص ويقدم الحلول ويضع برنامجاً وقائياً، ومخرجات هذه القرارات ستكون ملزمة للحكومة".

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