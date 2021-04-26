2021/04/26 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت لجنة الصحة والبيئة اجتماعا برئاسة النائب قتيبة الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاثنين لمناقشة تقريرها حول ملابسات فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المعلومات والمعطيات التي جمعتها لجنة الصحة بعد عقدها عدة اجتماعات مع وزير الصحة وكادر الوزارة المتقدم والجهات ذات العلاقة، فضلا عن حضور اجتماعات برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث ملابسات الفاجعة، وقيام اللجنة بزيارة ميدانية الى مستشفى ابن الخطيب والاستماع لشهادات الملاكات الطبية ممن كانوا متواجدين داخل المستشفى اثناء حصول الفاجعة.

ومن المقرر ان تقدم لجنة الصحة والبيئة تقريرها مفضلا الى مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والبيئة تناقش تقريرها حول فاجعة مستشفى ابن الخطيب قبل عرضه على البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والبيئة تناقش تقريرها حول فاجعة مستشفى ابن الخطيب قبل عرضه على البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).