2021/04/26 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، ان فيصل حسان سكر ادى اليمين الدستوري بدلاً عن النائب هدى سجاد.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان ان “فيصل حسان سكر يؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن النائب هدى سجاد”.

التالي

منذ 5 دقائق

الصحة والبيئة تناقش تقريرها حول فاجعة مستشفى ابن الخطيب قبل عرضه على البرلمان

منذ 31 دقيقة

البرلمان يـعقد الجلسة الأستثنائية لمناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب

منذ ساعة واحدة

صالح لظريف: علاقاتنا المتوازنة تدعم تخفيف التوترات الإقليمية

منذ ساعتين

البرلمان يفتتح جلسته التداولية بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب

منذ 3 ساعات

ظريف: نتطلع إلى تعزيز الطاقة والربط السككي ومكافحة المخدرات مع العراق

منذ 3 ساعات

وزير الخارجية: وصلنا إلى حدود مهمة خلال النقاشات مع الجانب الإيراني

منذ 17 ساعة

الصحة النيابية توصي باتخاذ إجراءات تمنع تكرار حادث “ابن الخطيب”

منذ 20 ساعة

الكاظمي يدعو للتكاتف ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية

منذ 21 ساعة

تكليف الحداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب

منذ 22 ساعة

الصدر يحذر من زج الشعب في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيصل حسان سكر يؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن النائب هدى سجاد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيصل حسان سكر يؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن النائب هدى سجاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).