2021/04/26 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص قالت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاثنين، إن حادثة ابن الخطيب جاءت نتيجة للفساد والاهمال المستشري في وزارة الصحة.وذكر عضو اللجنة أحمد الكناني، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان النيابية: الفساد استشرى في وزارة الصحة ويجب إقالة الوزير المركز الخبري الوطني.

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