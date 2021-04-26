العلمانية أَم الدولة الإسلامية ؟ - آسو كمال

#آسو_كمال كتابة / ئـاسـو كمـالترجمة و تنقيح/ شـاهـو عـليداعش ، قامت بإعادة طرح و إحياء الخلافة الإسلامية كبديل لأزمات و صراعات السلطة في الشرق الأوسط و العالم العربي ، و في أَوج المشاكل السياسية و الاقتصادية للمنطقة كانت الدولة الإسلامية هي الحل البديل التي طرحها كلُ تيارات الإسلام السياسي و كانت الإستراتيجية المشتركة للحركات الإسلامية ضد الأنظمة القومية و العسكرية الحاكمة، وفي خِِضام المعركة مع ......
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