خطط الحرية وتدابيرها - ياسين الحاج صالح

2021/04/26 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح يجري التفكير عادة في التعدد كشرط للحرية.



التعدد السياسي والتعدد الفكري، تعدد الأصوات وتعدد أشكال الانتظام الاجتماعي، تعدد العالم وتعدد رؤى العالم.



لكن ما سيجري إظهاره هنا هو أن الحرية ذاتها متعددة، متحركة، لا تستقر.



الحرية متعددة بتعدد اللاحرية، وهذه كثيرة الصور ومتغيرتها.



إدخال التعدد إلى الحرية والتفكير في الحرية كتعدد يكملان بعضهما، مثلما يكملان بعضهما كذلك تعريف الحرية كوضع محدد من جهة والعمل ......





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