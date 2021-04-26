عندما يكون المجرم هو الحكومة !!! .. الجزء الأول

2021/04/26 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

إلى الرأي العام والشعب العراقي ..

إلى أعضاء مجلس النواب العراقي ..

إلى مجلس القضاء الأعلى ..

إلى رئيس الادعاء العام العراقي ..

إلى أسر وعوائل ضحايا مستشفى أبن

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