آثار الجرائم المالية والحصار على إقتصاد الدولة

2021/04/26 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ماجد احمد الزاملي

إساءة استخدام النظام المالي يمكن أن

يلحق الضرر بسمعة المؤسسات المالية،

محدثًا آثاراً سلبية على ثقة

المستثمرين وبالتالي يزيد من ضعف

وارباك النظام المالي.



ولا ينشأ الضرر

الاقتصا

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