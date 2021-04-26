العراق: ما الذي نعرفه حتى الآن عن حريق مستشفى بغداد الذي تسبب بمقتل العشرات؟

2021/04/26 | 14:59 - المصدر: فرانس 24

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أكد مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح أن زيارة اللجنة البرلمانية للصحة إلى مسستشفى ابن الخطيب ببغداد، الذي شهد حريقا أودى بحياة 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، كشفت أن أنظمة إخماد الحرائق بالمستشفى معطلة منذ 2015. وتحدث صالح عن تشكيل لجان حكومية وبرلمانية وقضائية للتحقيق في هذا الحادث، فيما أشارت حصيلة غير رسمية إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 97 شخصا. وأدت هذه الفاجعة إلى غضب شعبي عارم في الشارع العراقي وحرب تصريحات بين جهات سياسية عدة.

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