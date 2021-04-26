وزير التربية يعلن استشهاد 5 من الملاكات التربوية إثر حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/26 | 14:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن وزير التربية، علي الدليمي، الأحد، استشهاد 5 من ملاكاتها الرائدة في السلك التربوي، اثر حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

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