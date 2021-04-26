اجتماع للجنة الصحة لإعداد تقرير مفصل بشأن حادثة ابن الخطيب

2021/04/26 | 14:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

عقدت لجنة الصحة النيابية، اجتماعًا لبحث ملابسات حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.

وبحسب الوكالة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، فقد "عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعًا لإعداد التقرير الخاص بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب في جلسة مجلس النواب الاستثنائية لهذا اليوم".

فيما عقدت لجنة تقصِّي الحقائق بحادث الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب اجتماعها برئاسة وزير الداخليَّة عثمان الغانمي.

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