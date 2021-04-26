الرشيد يطلق وجبات جديدة من سلف منتسبي الداخلية والمتقاعدين

2021/04/26 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، عن اطلاق وجبات جديدة من سلف منتسبي الداخلية والمتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تم اطلاق الوجبة السادسة من سلف منتسبي الداخلية وكذلك الوجبة الثانية من سلف المتقاعدين".

ودعا المكتب " جميع المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لتسلُّم المبلغ، مبيناً أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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