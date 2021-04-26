مصادر: بن سلمان اصبح شبه مدمن على المخدرات

2021/04/26 | 14:59 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 26 أبريل 2021 | 02:41 مساءً

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كشفت ”ويكليكس السعودية” نقلا عن مصادر مطلعة، أن ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” يتعاطى المخدرات ويدمن على الكوكايين.

وفي تغريدة جديدة، قال حساب “العهد الجديد” إن لديه معلومات تؤكد أن بن سلمان مدمن على المخدرات وبدأ في تعاطي الكوكايين.

وقال “العهد الجديد”: “هي تؤثر وبشكل مبالغ على سلوكه، حتى أنه لا يجتمع بالناس، ولا يخرج في أي لقاء قبل أخذه لجرعة”.

ودعا “العهد الجديد” الى مراقبة حركات يدي ولي العهد وتعابير وجهه إن ظهر في لقاء الليوان.



في إشارة منه إلى التأكد من صحة ما قاله عن أن محمد بن سلمان مدمن على المخدرات.

وسبق أن أشار المغرد السعودي الشهير “مجتهد” إلى أن محمد بن سلمان يتعاطى المخدرات ما يجعله في غير طبيعته في إشارة إلى احتسائه مشروبات كحولية أو مواد مخدرة.

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