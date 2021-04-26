فيصل حسان سكر يؤدي اليمين الدستورية بدلاً عن النائب هدى سجاد

2021/04/26 | 14:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، ان فيصل حسان سكر ادى اليمين الدستوري بدلاً عن النائب هدى سجاد.وقالت الدائرة الاعلامية في بيان، ان “فيصل حسان سكر يؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن النائب هدى سجاد”.

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