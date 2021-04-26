الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لفئتين

2021/04/26 | 14:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرشيد، الاثنين، عن اطلاق وجبات جديدة من سلف منتسبي الداخلية والمتقاعدين.

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)، إنه "تم اطلاق الوجبة السادسة من سلف منتسبي الداخلية وكذلك الوجبة الثانية من سلف المتقاعدين".

ودعا المكتب "كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ"، مبينا ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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