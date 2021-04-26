تركيا.. بدء محاكمة قادة حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد

2021/04/26 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محاكمة زعماء أبرز حزب مؤيد للأكراد بينهم زعيمه السابق، صلاح الدين دميرتاش، الاثنين، في تركيا على خلفية تظاهرات اندلعت في أعقاب حصار المتشددين بلدة كوباني (عين العرب) السورية في 2014.

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