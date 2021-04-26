2021/04/26 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة الصحة العراقية تعلن وصول وجبات جديدة من لقاح فايزر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة العراقية تعلن وصول وجبات جديدة من لقاح فايزر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الصحة العراقية تعلن وصول وجبات جديدة من لقاح فايزر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).