2021/04/26 | 15:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف العربي يطالب بإجراء تغييرات في مفوضية كركوك

طالب التحالف العربي في محافظة كركوك، حاتم الطائي، بإجراء تغييرات عديدة في مفوضية الانتخابات في المحافظة، مشيرا الى أن المكون العربي لن يسكت عن حقه.

وقال المتحدث باسم التحالف حاتم الطائي إن “الانتخابات البرلمانية الماضية في كركوك شهدت خروقات وتزوير فضيع جدا، ويجب أن لاتتكرر هذه الكوارث الانتخابية مرة أخرى والتي ستلقي بظلالها على النتائج ونزاهة الاقتراع”.

وأضاف الطائي، أن “المكون العربي لن يسكت عن حقه هذه المرة وهناك العشرات من الموظفين يعملون بأجندات حزبية لصالح الأحزاب الكردية ويجب العمل على اختيار مدراء شعب وأقسام يتمتعون بالمهنية والنزاهة والاستقلالية لضمان إجراء عملية اقتراع حقيقية تعكس الواقع في كركوك، لآن جميع الانتخابات التي أجريت في كركوك كان يتحكم بها طرف واحد”.

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