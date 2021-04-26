2021/04/26 | 15:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز”، اليوم الاثنين، نص تقرير لجنة الصحة النيابية حول فاجعة مستشفى ابن الخطيب والذي ادى الى وفاة 82 وجرح اكثر من 100 اخرين.ولفت التقرير إلى “اهمالا وعدم احتواء المستشفى على منظومة اطفاء الحرائق المركزية علاوة على عدم سيطرة قوات حماية المنشآت وادارة المستشفى على اعداد الرافقين المتواجدين، كما شخص التقرير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النص الكامل لتقرير لجنة الصحة النيابية حول اسباب فاجعة ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النص الكامل لتقرير لجنة الصحة النيابية حول اسباب فاجعة ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).