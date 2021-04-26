2021/04/26 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ماجد احمد الزاملي

لقد كان القرن العشرين هو اكثر القرون

تقدما وتطوراً, وقد استطاعت الحضارة

الانسانية خلاله من المرور بقفزات

كبيرة على جميع الاصعدة التكنولوجية

والصناعية والاقتصادية والتجارية وعل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقومات التنمية المستدامة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقومات التنمية المستدامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).