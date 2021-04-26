قراءة رمضانية في الهموم والمنجزات

2021/04/26 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الراضي الخفاجي

طقوس شهر رمضان وأعماله تتجدد في كل

عام، وتحمل مع كل تجدد روحية تختلف في

مستواها عن الأعوام الماضية، هذا لمن

يعيش شهر رمضان بروحه وليس بما اعتاد

عليه من الإمساك عن المفطرات فق

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