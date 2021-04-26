هل أضاعتها نخب المساومات مثلما أضاعت سابقاتها ؟! (2من 7) هل كانت النخبة السودانية في موعدها؟ - تيسير حسن ادريس

2021/04/26 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_حسن_ادريس (11)ليس عسير على المتأمل لخارطة الحراك السياسي والاجتماعي؛ قبيل ثورة 19 ديسمبر2018؛ -التي رفعت الشعارات الأكثر وضوحا في تاريخ الانتفاضات الشعبية السودانية-، أن يرى بوضوح أن النخبة السودانية لم تكن الفاعل الرئيسي؛ ولا الملهم التاريخي لشعبها المنكوب؛ بقدر ما تباينت أدوارها ما بين الانحياز الخجول للحراك الثوري، والحيرة في تأييده، أو التزام الحكمة النرجسية، والترقب متشبثة في معظمها بأطروحة (الهبوط ......





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