2021/04/26 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، اليوم الاثنين، عدم وجود درجات وظيفيَّة جديدة للحشد الشعبي ضمن موازنة 2021.وقال رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي لم يتمْ تضمينهم في موازنة 2021"، مبيناً أن "التضمين كان لمنتسبي الحشد الذين يتسلَّمون نصفَ راتبٍ وهم مستمرون في الخدمة".وأشار إلى "عدم وجود أي تضمين لدرجات جديدة للحشد الشعبي إن كان تحت مسمى المفسوخة عقودهم أو غير ذلك"، موضحاً أن "عودة المفصولين من الدفاع وأصحاب الشهادات من الدفاع والداخلية لم يتمْ تضمينهم أيضاً بالموازنة أسوة بالحشد الشعبي".وتابع آل حيدر أنه "لاتوجد أيَّة آليَّة أو تضمين لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في الموازنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: موازنة 2021 لم تتضمن درجات جديدة للحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: موازنة 2021 لم تتضمن درجات جديدة للحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).