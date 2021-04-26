رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية الإيراني في مبنى البرلمان

2021/04/26 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

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وذكرت الوكالة الرسمية، وتابعها "ناس" (26 نيسان 2021)، ان "الحلبوسي استقبل ظريف في مكتبه داخل مبنى مجلس النواب".

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنينن علاقة بلاده مع العراق بـ"القوية"، فيما أشار إلى أن طهران تحترم سيادة العراق.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقين نقلته الوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (26 نيسان 2021)، "نحترم حسن الجوار والسيادة ولا نتدخل بالشؤون الداخلية"، مبينا "علاقاتنا مع العراق قوية ونتطلع إلى تعزيزها".

وأضاف، "نتطلع إلى تعزيز الطاقة والربط السككي ومكافحة المخدرات".

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مناقشة مواضيع "مهمة" مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي يجري زيارة إلى بغداد حالياً.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي نقلته الوكالة الرسمية، وتابعه "ناس"، (26 نيسان 2021)، إنه "ناقشنا مع وزير الخارجية الايراني مواضيع تهم المنطقة"، مبينا أنه "وصلنا إلى حدود مهمة خلال النقاشات مع الجانب الإيراني".

وأضاف، "نتابع المفاوضات بين الجانب الأميركي والإيراني في فيينا".

وتابع، أن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، سيزور محافظة النجف، وإقليم كردستان".

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، جولته الدبلوماسية في العاصمة العراقية بغداد.

وأظهرت صور اطلع عليها "ناس"، (26 نيسان 2021)، جانباً من عملية استقبال ظريف، فور وصوله والوفد المرافق له إلى العاصمة العراقية بغداد، ليبدأ بذلك جولته الدبلوماسية ضمن جدول أعمال زيارته الرسمية.

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