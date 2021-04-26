الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام القضاء في قضايا فساد

2021/04/26 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الإثنين، أمام العدالة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة.

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