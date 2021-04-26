2021/04/26 | 15:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يبدو أن روبرت ليفاندوفسكي في طريق مفتوح لنيل جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، يعد عودته للتسجيل في مباراة بايرن ميونخ وماينز.ولم يسجل المهاجم البولندي أي هدف في المباريات الخمس الأخيرة للبايرن في الدوري الألماني، بسبب ابتعاده عن الملاعب بداعي الإصابة، ولكن مباشرة بعد عودته، أحرز هدفا متأخرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر و5 نجوم يتقاسمون مركز الوصافة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر و5 نجوم يتقاسمون مركز الوصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).