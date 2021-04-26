تطهير 6 قرى في الموصل

2021/04/26 | 15:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، العثور على عبوات ناسفة خلال عمليات أمنية في محافظة نينوى.

وقال إعلام الهيئة في بيان، إنه "تمكنت قوة من اللواء 33 بالحشد الشعبي والجيش، من تطهير ست قرى، والعثور على عدد من العبوات الناسفة".

وأضاف، "حيث شرعت قوات اللواء 33 ضمن عمليات نينوى بالساعة 500 صباحاً بواجب مشترك مع قيادة عمليات نينوى وقطعات الجيش العراقي لتطهير قرى جنوب غرب الموصل، وانطلقت العمليات من تسعة محاور، 3 من قبل اللواء 33 بالحشد الشعبي وستة من قبل الجيش".

وتابع، "وانتهت العملية بتطهير ست قرى وهي قرية اللزاكة، و قرية الحسينية، و قرية الدباجة، و قرية السلام ، وقرية جبل نويگيط ، وقرية الشيخ يونس، كما عثرت القوات التي نفذت العملية على عدد من العبوات الناسفة والتي تم التخلص منها بشكل آمن من قِبل الهندسة العسكرية التابعة للواء".

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