الأمن النيابية تحسم الجدل حول عودة منتسبي الحشد المفسوخة عقودهم

2021/04/26 | 15:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، اليوم الاثنين، عدم وجود درجات وظيفيَّة جديدة للحشد الشعبي ضمن موازنة 2021.وقال رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر، في تصريح صحفي، إن “المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي لم يتمْ تضمينهم في موازنة 2021″، مبيناً أن “التضمين كان لمنتسبي الحشد الذين يتسلَّمون نصفَ راتبٍ وهم مستمرون في الخدمة”.[…]

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