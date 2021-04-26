رئاسة البرلمان تدعو المالية لإطلاق التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية

2021/04/26 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، وزارة المالية إلى إطلاق التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية.

وذكر بيان عن مكتب الكعبي ان “النائب الاول لرئيس البرلمان وخلال ترأسه الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة فاجعة مستشفى ابن الخطيب، دعا الى إلزام وزارة المالية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عموم المحافظات وعدم التحجج بأعذار غير مقبولة”.

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