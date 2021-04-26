استثمار 600 مليون دولار لزيادة إنتاج حقل «خور مور» في الاقليم خلال عامين

2021/04/26 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استأنفت شركتا "دانة غاز"، و"نفط الهلال"أعمال مشروع التوسعة في حقل "خور مور" في إقليم كردستان بالكامل.

وبحسب بيان مشترك، ينطوي هذا المشروع الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف "بيرل بتروليوم"، على ضخِّ استثمار إضافي بقيمة 600 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز بمعدل 250 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم لتلبية الحاجة المحلية الماسة لإمدادات الطاقة.

وتمَّ إرجاء أعمال البناء الخاصة بالمشروع بسبب جائحة كورونا، وتمَّ استئنافها الآن استعداداً لبدء الإنتاج في نيسان 2023، وذلك عقب الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان والمقاول على إعلان حالة القوة القاهرة. ويغطي الغاز الذي تنتجه الشركتان في الوقت الحالي أكثر من 80% من عمليات إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان.

غاز كردستان

يتجاوز مجموع الاستثمار في المشروع حتى الآن ملياري دولار، بإنتاج تراكمي يزيد على 332 مليون برميل نفط مكافئ.



وقد تأسس مشروع غاز كردستان في 2007 بموجب اتفاقية أبرمتها "دانة غاز"، و"نفط الهلال" مع حكومة إقليم كردستان، تمنحهما حقوقاً حصرية لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي "خور مور"، و"جمجمال" في كردستان العراق.

وفي تشرين الاول 2008، بدأت أعمال الإنتاج في المحطة التي بُنِيت لتشغيل المشروع في "خور مور" بفترة قياسية لم تتجاوز 15 شهراً.



وفي 2009، شُكِّل ائتلاف "بيرل بتروليوم" الذي يضمُّ "دانة غاز"، و"نفط الهلال" كمساهمين انضمت إليهما لاحقاً "أو إم في"، و"إم أو إل"، و"آر دبليو إي" بحصة 10% لكل منها.

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