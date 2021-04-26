الامن والدفاع النيابية: لاتوجد درجات للحشد في موازنة 2021

2021/04/26 | 15:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، اليوم الاثنين، عدم وجود درجات وظيفيَّة جديدة للحشد الشعبي ضمن موازنة 2021.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر أن “المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي لم يتمْ تضمينهم في موازنة 2021″، مبيناً أن “التضمين كان لمنتسبي الحشد الذين يتسلَّمون نصفَ راتبٍ وهم مستمرون في الخدمة”.

وأشار إلى “عدم وجود أي تضمين لدرجات جديدة للحشد الشعبي إن كان تحت مسمى المفسوخة عقودهم أو غير ذلك”، موضحاً أن “عودة المفصولين من الدفاع وأصحاب الشهادات من الدفاع والداخلية لم يتمْ تضمينهم أيضاً بالموازنة أسوة بالحشد الشعبي”.

وتابع آل حيدر أنه “لاتوجد أيَّة آليَّة أو تضمين لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي في الموازنة”.

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