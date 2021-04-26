2021/04/26 | 15:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال داعشي في بغداد وتطهير 6 قرى بنينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/26 | 15:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال داعشي في بغداد وتطهير 6 قرى بنينوى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال داعشي في بغداد وتطهير 6 قرى بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).