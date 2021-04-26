رئاسة البرلمان تلزم وزارة المالية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية

2021/04/26 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس

مجلس النواب خلال ترؤسه الجلسة

الاستثنائية المخصصة لمناقشة فاجعة

مستشفى ابن الخطيب :

إلزام وزارة المالية بتوجيه التحصيصات

اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية

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