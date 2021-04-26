بالوثيقة.. تقرير الصحة البرلمانية بشان فاجعة أبن الخطيب

2021/04/26 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة نون الخبرية، على تقرير لجنة

الصحة والبيئة النيابية بشأن فاجعة

حريق مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى

جائحة كورونا في بغداد.

وبحسب التقرير، فان اللجنة توصلت إلى

نتيجتين أولهما "ان المستشفى قدي

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