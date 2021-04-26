2021/04/26 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي يؤكد فك ارتباط الدوائر الصحية والتربوية من المحافظات واعادتها لوزارتي الصحة والتربية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:00

واع/

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