الحشد ينعى مقاتلاً ويعلن إصابة آخرين بعملية أمنية جنوب الموصل

2021/04/26 | 16:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، مقاتلاً في اللواء 33، فيما أعلنت عن إصابة أربعة آخرين بانفجار عبوات ناسفة أثناء تنفيذ عملية أمنية جنوب غرب الموصل.

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وذكرت مديرية إعلام الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)، ان "المصابين ثلاثة من الفوج الأول ضمن اللواء المذكور، وآخر من الفوج الثاني في اللواء وشهيد قضى بانفجار عبوة ناسفة أثناء تقدم القوات المنفذة للعملية، فضلا عن أن المصابين جميعهم أصيبوا بانفجار عبوات ناسفة أيضا".

واضاف البيان ان "قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي متمثلة بالفوجين الأول والثاني في اللواء 33 وبمشاركة الجيش العراقي اطلقت عمليات دهم وتفتيش وتعقب خلايا داعش جنوب غرب الموصل وذلك وفق معلومات استخبارية، انتهت بتطهير ست قرى والعثور على عدد من العبوات الناسفة".

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