عملية أمنية ضد داعش غرب الموصل.. العثور على مواد

2021/04/26 | 16:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الجيش العراقي، الاثنين، عملية أمنية نفذتها قوات من فرقته السادسة عشرة في منطقة عين الجحش جنوب غرب الموصل "للبحث عن خلايا داعش".

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