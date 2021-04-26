إعلانات رمضان كنموذج لكيف تخرج طبقة لسانها لغالبية المصريين !!!! - حمدى عبد العزيز

2021/04/26 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز الغالبية الساحقة من الإعلانات التي تغمر فواصل ومفاصل ومتخللات المواد التليفزيونية ولاسيما الأعمال الدرامية ..



ذلك السيل العارم للإعلانات التي تقدم عروض الفيلات والكومباودات والوحدات العقارية السكنية المنتجعية المحاطة بملاعب الجولف أو تلك التي تحتضن أو تحتضنها حمامات السباحة والحدائق الوارفة ، والمتنزهات مع تصوير نمط الحياة الفوق مترفة داخل أركان هذه الوحدات كأحلام للبيع ..هذه الإعلانات ت ......





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