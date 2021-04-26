2021/04/26 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 تابعنا في الحلقات الماضية قضية سد النهضة مع آخر المستجدات، وفي ارتباط مع اشتداد حدة الصراع علي الموارد ، واتساع هوة الخلاف بين اثيوبيا والسودان ومصر بسبب اصرار الجانب الاثيوبي علي ملء السد في موعده، مع اتجاه السودان ومصر للتدويل واللجؤ لخيار الحرب كحل أخير اذا انسدت جميع الطرق السلمية ، من جانب آخر ابدت الولايات المتحدة رغبتها في التدخل بشكل أكبر لدفع المفاوضات المتعثرة بين الأطراف الثلاثة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سد النهضة واشتداد حدة الصراع علي الموارد - 7 وألاخيرة - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سد النهضة واشتداد حدة الصراع علي الموارد - 7 وألاخيرة - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).