خطط تنظيم الإخوان للإطاحة بالنظام .4 . - سعيد الكحل

2021/04/26 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل أثبتت الرسالة التي نشرتها صحيفة "النهار العربي" عن ارتباط فرع الإخوان بالمغرب بالأصل في مصر أن هذا الأخير يتحكم في كل التفاصيل التي تخص فروع التنظيم ، ويحدد لها مجالات أنشطتها والمواقف التي عليها الالتزام بها أو اتخاذها .



على هذا الأساس يتصرف قادة تنظيمات الإسلام السياسي في المغرب وفق التوجيهات التي يرسمها المرشد العام للتنظيم الدولي في مصر قبل أن يخسف به الرئيس السيسي بنيان التنظيم .



ومن هذه ال ......





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