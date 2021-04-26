الصحة العراقية تتسلم دفعة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

2021/04/26 | 16:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الاثنين، عن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر؛ المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ضمن جدول التسليم الأسبوعي المتعاقد عليه مع شركة فايزر.وأكدت …

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