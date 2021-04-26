2021/04/26 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب الزام وزارة المالية الاتحادية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية.

ويعقد مجلس النواب جلسة استثنائية اليوم الاثنين لمناقشة الحادثة التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد مما ادى الى مصرع اكثر من 80 مواطنا واصابة اكثر من 100 آخرين.

وحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب فإن رئاسة المجلس "قررت إلزام وزارة المالية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عموم المحافظات وعدم التحجج بأعذار غير مقبولة".

PUKmedia / متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلزام المالية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلزام المالية بتوجيه التخصيصات اللازمة لإكمال المستشفيات النظامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).