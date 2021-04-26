اطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين والمتقاعدين

2021/04/26 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرشيد اليوم الاثنين، الدفعة السادسة من سلف منتسبي وزارة الداخلية، والدفعة الثانية من سلف المتقاعدين.

وفي بيان له دعا المصرف المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية، إلى "مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الإلكتروني لاستلام السلف".

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