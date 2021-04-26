زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب محافظة كرمانشاه غربي إيران

2021/04/26 | 16:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين، ضواحي مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه غرب إيران.وأفادت وكالة “إيرنا” الإيرانية، بأن هذا الزلزال وقع في الساعة 2:39 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 45:81 والعرض الشمالي 34:38 درجة، وفي عمق 10 كلم من سطح الأرض.وقد تحدد مركز […]

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